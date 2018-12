En 28-årig mand er sigtet for forsøg på manddrab og bliver mandag på juleaftensdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, oplyser Østjyllands Politi.

Han sigtes for flere gange at have stukket sin 41-årige kæreste med en kniv for derefter at skubbe hende i havnen i Aarhus.

Politiet modtog klokken 03.21 natten til mandag en anmeldelse om, at en kvinde råbte om hjælp i havnen i det centrale Aarhus.

Hun blev efterfølgende reddet op af vandet med hjælp fra flere borgere. og der viste det sig, at kvinden var stukket flere gange med en kniv.

Østjyllands Politi oplyser, at efterforskningen første til, at man nogle timer senere anholdt kvindens 28-årige kæreste, der var på en adresse i Hasle i det vestlige Aarhus.

Den 28-årige mand fremstilles i grundlovsforhør klokken 13.

Anklagemyndigheden forventes at anmode om lukkede døre, lyder det fra Østjyllands Politi.

Politiet ønsker ikke at oplyse yderligere om sagen, lyder det i en pressemeddelelse.