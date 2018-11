Lasse Hansen, som bor i Nørregade i Hadsund, er en af de allernærmeste naboer til gerningsstedet, hvor en 28-årig mand natten til søndag dels dræbte en 40-årig kvinde, dels på mest bestialske vis påbegyndte partering af hendes lig i en garage bag ejendommen, hvor den drabssigtede bor.

Og ikke alene har Lasse Hansen adresse i samme gade og meget tæt på gerningsstedet. Han deler også nøjagtig samme alder som den mand, Nordjyllands Politi tidligt søndag morgen sigtede for manddrab og usømmelig omgang med lig.

“Jeg blev kimet ned, og det væltede ind med SMS’er fra en hel masse af mine venner. De kender mig så godt, at de ikke regnede med, det var mig, der havde gjort det. Men min mor var selvfølgelig nervøs, indtil hun fik fat i mig. Hun havde jo hørt, at politiet havde anholdt en 28-årig mand lige her omkring, hvor jeg bor. Jeg tror, hun ringede seks-syv gange, før vi fik snakket sammen. Faktisk var det hende, der fortalte mig, hvad der var sket,” siger Lasse Hansen.

Det uhyggelige drab på en 40-årig kvinde fra Viborg er ifølge Nordjyllands Politi sket i tidsrummet mellem klokken kvart over et natten til søndag og frem til tæt på det tidspunkt, da den sígtede blev anholdt klokken cirka kvart i fem. Offer og formodet gerningsmand mødte kort forinden hinanden på værtshuset “Jagtstuen” i Storegade og forlod stedet hånd i hånd.

Her ses scener fra det afspærrede område i Hadsund Vis mere

Da han blev anholdt, var han i færd med at partere liget i garagen. Angiveligt i forsøget på at skjule den forbrydelse, han nu er sigtet for at stå bag. Han nægter sig skyldig i både drab og usømmelig omgang med lig.

Lasse Hansen, som altså befandt sig helt tæt på, var vågen hele natten, for han er gamer og sad og spillede på sin computer, mens han streamede spillet ud til andre interesserede rundt om i verden via internettet.

Det var her på værtshuset Jagtstuen i Storegade i Hadsund mindre end en halv kilometer fra den 28-årige mands lejlighed, han traf den 40-årige kvinde - et tilsyneladende et helt tilfældigt møde. De to forlod stedet hånd i hånd. Kort efter blev kvinden fundet dræbt i Nørregade. Jagtstuens indehaver Janni Laursen ønsker ikke at kommentere sagen. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Det var her på værtshuset Jagtstuen i Storegade i Hadsund mindre end en halv kilometer fra den 28-årige mands lejlighed, han traf den 40-årige kvinde - et tilsyneladende et helt tilfældigt møde. De to forlod stedet hånd i hånd. Kort efter blev kvinden fundet dræbt i Nørregade. Jagtstuens indehaver Janni Laursen ønsker ikke at kommentere sagen. Foto: Jens Anton Havskov

“Jeg gik først i seng lidt over fem, så måske ville jeg have hørt noget, hvis jeg ikke havde siddet med “hørebøffer” på,” siger han eftertænktsomt.

Netop fordi han var oppe hele natten, tog han ikke telefonen i flere timer bagefter. Han registrerede, at den kimede og bippede konstant, men han tog den ikke før, hans mor blev beroliget ved at høre hans stemme.

Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Foto: Jens Anton Havskov

En anden af de nærmeste naboer, 46-årige Lizetta Thorslund, kan se lige over mod stedet, hvor den nu anholdte bor. Hun vågnede midt på natten til søndag og stod op og lavede kaffe.

“Jeg kan se ud gennem persiennen, at der står fem-seks mennesker lige uden for vinduet. Og så hører jeg en kvinde meget rystet sige: “Jeg skal bare hjem! Jeg skal hjem - nu!,” fortæller Lizetta Thorslund.

I første omgang holdt der kun en enkelt af politiets biler udenfor i Nørregade. Men det ændrede sig hurtigt. Flere og flere blå blink kom til.

“Jeg troede, det handlede om slagsmål eller noget i den stil.Da jeg stak hovedet ud og spurgte en af politifolkene, sagde han: Det kan man godt sige. Og så blev jeg bedt om at gå ind igen. Desværre skulle det vise sig at være meget værre,” siger Lizetta Thorslund, som for alvor selv blev rystet et par timer senere:

Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Foto: Jens Anton Havskov

“Om morgenen kom politiet sammen med en kvinde og hentede to drenge oppe i lejligheden. Hun var vist deres mor. Drengene må jo have været derinde hele tiden. Det er frygteligt at tænke på. Jeg får helt kuldegysninger. Men de lignede ikke nogen, der havde set noget. I hvert fald løb de afsted, som om de legede,” fortæller hun.

24-årige Lone befandt sig også helt tæt på gerningsstedet i Nørregade natten til søndag.

“Det hele var spærret af, da jeg stod op for at tage på arbejde i hjemmeplejen. Først da jeg kom derhen, fik jeg at vide, hvad der var sket lige uden for, hvor jeg lå og sov i min kærestes lejlighed. Det er godt nok klamt,” siger hun.

Den drabssigtede er varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.