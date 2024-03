En mand har ifølge politiet bildt sælgere af brugte biler ind, at han ville sende dem penge dagen efter.

En 28-årig mand fra Nordsjælland er onsdag blevet anholdt for at svindle med brugte biler.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Politikredsen fortæller, at svindlen blandt andet er gået ud over en mand fra Lejre, som ville sælge sin brugte bil.

Her lykkedes det angiveligt at overbevise sælgeren om, at der var problemer med pengeoverførslen, men at køberen godt kunne få bilen og registreringsattesten med.

Køberen skulle bare sende pengene dagen efter.

Men i stedet fik den 28-årige mand omregistreret bilen til sig selv, og han solgte den hos en forhandler.

Dermed fik han ifølge politiet udbyttet fra salget, uden at den oprindelige ejer fik del i det.

Ifølge politikommissær Otto Storm mistænker politiet, at den sigtede har brugt samme fremgangsmetode andre steder i landet.

- Der er tale om en udspekuleret og fræk måde at snyde folk på, så vi vil gerne opfordre til, at man sikrer sig, at man har fået pengene, før man udleverer bil og registreringsattest, siger han i døgnrapporten.

Politiet har allerede sigtet manden for den samme fremgangsmåde over for en mand i Roskilde.

Men Midt- og Vestsjællands Politi kan ikke udelukke, at der kommer flere sigtelser i sagen.

/ritzau/