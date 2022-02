En 28-årig mand fra Algeriet idømt udvisning og fængsel efter grov vold – til trods for, at han har tilbragt 22 år og ni måneder i Danmark.

Mandag besluttede en domsmandsret ved Retten i Sønderborg, at trods tilhørsforholdet til landet, så var det nødvendigt med en udvisning med et indrejseforbud i seks år kombineret med otte måneders fængsel.

Den 28-årige er dømt i en sag om grov vold i Renbæk Fængsel i Tønder Kommune.

Vurderingen kommer blandt andet på baggrund af, at manden er ugift og ingen børn har. Retten har desuden lagt vægt på, at den 28-årige i to tidligere domme havde fået advarsler om udvisning, og at den grove vold blev begået, mens manden afsonede den ene af dommene, hvor han havde fået advarslen.

Yderligere to mænd på 19 og 20 år blev også dømt i sagen og fik henholdsvis otte og seks måneders fængsel. Dommen på de seks måneders fængsel var en tillægsstraf til en tidligere dom på to års fængsel.

Hændelsen, de tre mænd nu er dømt for, fandt sted den 3. marts 2021 i det fængsel, hvor alle tre personer afsonede fængselsstraffe.

De udsatte en 30-årig medindsat for knytnæveslag, slag med glas og spraydåser, og så kastede de samme genstande på ham også.

Alle tre tiltalte har under sagen nægtet sig skyldige, den 20-årige kunne dog erkende simpel vold, og de ankede alle dommen på stedet.