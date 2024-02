En 28-årig mand har gennem de seneste år givet politiet i Frederikshavn særdeles meget arbejde.

Han er mindst 25 gange blevet stoppet for at køre for stærkt eller uden kørekort.

Det skriver TV 2 Nord.

Manden fik taget sit kørekort tilbage i 2018, men det har ikke stoppet ham fra at sætte sig bag rettet.

13 gange er han blevet stoppet uden kørekort, 12 gange er han blevet taget i at køre for stærkt.

I de perioder den har fået ekstra gas, er han blevet stoppet to dage i streg eller flere gange på en uge.

Derfor bliver manden nu anklaget i disse forhold, hvor politiet opfordrer til, at hans bil, en Peugeot 407, bliver konfiskeret.

Manden risikerer også udvisning af Danmark, hvis han bliver fundet skyldig i retten.

