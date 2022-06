Lyt til artiklen

Retten i Randers har tirsdag idømt en 28-årig mand fra Østjylland en fængselsstraf på tre år og seks måneder for at modtage, besidde og transportere fem kilo amfetamin.

Det oplyser NSK – National enhed for Særlig Kriminalitet – i en pressemeddelelse.

Der er tale om en tillægsstraf, da manden allerede er straffet med halvandet års fængsel i en anden narkosag.

Manden erkendte sig skyldig og blev på den baggrund dømt for tilbage i april 2020 at have befundet sig på Lidls parkeringsplads på Banegårdsgade i Odder, hvor han modtog fem kilo amfetamin.

De tre kilo blev senere videreoverdraget til en person i Hadsten, mens de resterende to kilo blev overdraget til en medgerningsmand.

Den pågældende mand har sammen med to medgerningsmænd siddet varetægtsfængslet siden 11. maj 2022.

»Jeg er meget tilfreds med, at et solidt og godt stykke efterforskningsarbejde har ført til, at den 28-årige nu er idømt en lang fængselsstraf for videreoverdragelse af en stor mængde amfetamin,« siger specialanklager i NSK, Rasmus Gyldenløve Jensen.

Manden modtog dommen.