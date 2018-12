En 28-årig mand var tirsdag formiddag i yderst kritisk tilstand, efter han blev fundet i et kølerum på en frugtplantage i Odsherred.

Manden er nu afgået ved døden på Rigshospitalet, oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Henrik Møller Nielsen til B.T..

Den 28-årige, der arbejdede på stedet, var faldet ned og havde slået hovedet.

Det viste sig, at manden var kravlet ind i et kølerum, der bliver brugt til opbevaring af frugt, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i dets døgnrapport.

Rummet holdes iltfattigt med en iltprocent på 1 procent, så frugten holder længere.

Den 28-årige var af uvisse årsager kravlet ind i rummet via et vindue, og var tilsyneladende kravlet ud på nogle frugtkasser, hvorfra han faldt ned og slog hovedet kraftigt.

Den normale procedure for at arbejde i kølerummet er ellers, at døren skal have stået åbent i en time, da der så vil være et normalt iltindhold i kølerummet.

Manden blev fundet liggende livløs i rummet af en kollega, som slog alarm til politiet klokken 10.28.

Politiet kom frem til stedet, mens en ambulance ydede førstehjælp.

Den 28-årige blev transporteret til Rigshospitalet, hvor han døde klokken 16.25, oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Arbejdstilsynet blev tilkaldt til stedet, for at undersøge omstændighederne omkring ulykken.

Politiet har optaget rapport, der skal afklare, om nogen skal stilles til ansvar for ulykken.

Den 28-åriges pårørende i Polen er underrettet om ulykken.