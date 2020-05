Det var tilsyneladende et opgør mellem to kvinder fra Sydfyn, der førte til knivstikkeri på Langeland.

En 28-årig kvinde blev sent tirsdag aften stukket flere gange i ryggen med en kniv i Rudkøbing.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet rykkede kort før midnat til Rudkøbing på Langeland, efter at man havde fået en anmeldelse om et knivstikkeri i Nørrestræde.

Det viste sig, at en 28-årig kvinde var ramt af flere knivstik i ryggen. Hun blev bragt til Odense Universitetshospital og er uden for livsfare.

- Fyns Politi har i løbet af natten efterforsket sagen, hvor der er sket undersøgelse af gerningsstedet, og flere vidner er blevet afhørt, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Efterforskningen førte til, at en 32-årig kvinde onsdag formiddag blev anholdt.

Hun vil torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg. Her vil anklagemyndigheden bede dommeren om at lukke dørene for offentligheden.

Begge kvinder kommer fra Sydfyn, oplyser politiet, der ikke vil fortælle mere om sagen.

/ritzau/