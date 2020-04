En ung nordjysk kvinde fik onsdag aften livstruende skader, da hun omkring klokken halv otte blev stukket med kniv.

Overfaldet skete i en lejlighed på Elmegade i Frederikshavn.

Det oplyser vagtchef Per Jørgensen til B.T. torsdag morgen.

»Vi har anholdt en 31-årig mand fra Frederikshavn, som bliver fremstillet i grundlovsforhør i Hjørring i løbet af formiddagen,« fortæller vagtchefen.

Af samme grund vil han ikke kommer nærmere ind på sagens detaljer.

Politiet vil formentlig gå efter at få dørene lukkede under grundlovsforhøret.

Anmeldelsen kom 19.43 onsdag aften, og da politiet rykkede ud, fandt man kvinden i lejligheden med 'livstruende skader.' På nuværende tidspunkt er der ikke nyt om hendes tilstand.

»Den 31-årige mand sigtes for at have stukket en for ham bekendt kvinde med kniv. Han sigtes for drabsforsøg,« oplyser Per Jørgensen.