Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 28-årig psykisk syg kvinde er torsdag blevet dømt til psykiatrisk behandling efter et blodigt knivoverfald på sin 60-årige far.

Det skriver TV 2 Nord.

Den 28-årige kvinde tilstod knivoverfaldet og gjorde ingen indsigelser til dommen.

Overfaldet fandt sted 26. oktober 2022 på en adresse i Søndergade i Frederikshavn.

Knivoverfaldet var så voldsomt, at politiet var nødt til at sende en lægehelikopter til Frederikshavn, og efterfølgende haste manden til Aalborg Universitetshospital i en ambulance med politieskorte for at redde hans liv.

Den 60-mand blev stukket i brystet, i bugen og mindst et af knivstikkene ramte ham i leveren.

Den 28-årige kvinde blev anholdt kort tid efter.

Hun er siden blevet anbragt på Psykiatrisk Sygehus, da en mentalundersøgelse fandt frem til, at kvinden ikke var egnet til en almindelig straf.

»Der var en uoverensstemmelse mellem far og datter den pågældende dag, og kvinden handlede spontant,« fortæller anklager Patrick Sørensen.