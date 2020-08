En 28-årig mand er i kritisk tilstand efter et knivstikkeri tirsdag aften.

Knivstikkeriet fandt på Nørregade i Munkebo nordøst for Odense.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi til Ritzau.

»Han ligger på operationsbordet. Det ser alvorligt ud, siger vagtchef Peter Vestergaard kort før klokken 21,« siger vagtchef Peter Vestergaard.

Anmeldelsen løb ind hos politiet klokken 18.20, og de er fortsat talstærkt til stede i området, hvor de foretager undersøgelser.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad der er motivet, eller hvad der gik forud for knivstikkeriet.

Vagtchefen ønsker ikke at oplyse over for Ritzau, om nogen er anholdt i sagen.

Opdateres....