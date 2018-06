En 39-årig mand blev i oktober kørt ned foran en tankstation i Holbæk. Han døde af sine kvæstelser.

Holbæk. En 28-årig mand har fredag fået seks års fængsel for bevidst at køre en mand ned foran en tankstation.

Efter fængselsstraffen bliver den 28-årige, der er fra Irak, udvist af Danmark.

Et nævningeting i Retten i Holbæk fandt det tidligere på ugen bevist, at manden i sin VW-personbil bevidst påkørte en 39-årig mand foran en Circle K-tankstation i Holbæk 5. oktober sidste år.

Den 39-årige, der er far til fire børn, døde af alvorlige kvæstelser i hovedet.

Den tiltalte har erkendt påkørslen, men han har forklaret, at det skete i et forsøg på at komme væk fra noget tumult mellem to grupper ved tanken.

Derfor har han nægtet sig skyldig i forsætlig påkørsel og grov vold med døden til følge.

Men retten finder det bevist, at den tiltalte havde til hensigt at ramme den 39-årige.

Anklager Marie Elvekjær Hansen har ifølge sn.dk argumenteret for, at den tiltalte skulle have syv-otte års ubetinget fængsel.

Den dømte ankede fredag straks dommen til landsretten. Han fik også forlænget sin varetægtsfængsling - en beslutning, som han også vil have landsretten til at se på.

Foruden fængsel og udvisning skal han betale erstatning og godtgørelse til den 39-åriges hustru og børn.

/ritzau/