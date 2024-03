En 28-årig mand skal ikke længere sidde varetægtsfængslet i en drabssag fra Viby i Aarhus.

En 28-årig mand, som har siddet varetægtsfængslet for et drab i Viby i marts 2022, er blevet løsladt.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politikredsen understreger, at han fortsat er sigtet.

Den 28-årige har siddet varetægtsfængslet siden november 2022.

Vicepolitiinspektør Flemming Nørgaard siger i pressemeddelelsen, at politiet fortsat mener, at den 28-årige mand har spillet en rolle, og at der var flere gerningsmænd.

- Den sigtede har over en længere periode været varetægtsfængslet, og der er hverken efterforskningsmæssigt eller juridisk udsigt til en hurtig afslutning af sagen, siger han.

Politiet og anklagemyndigheden vurderer ikke, at den 28-årige mand kan påvirke efterforskningen, hvis han kommer på fri fod.

Der er ifølge vicepolitiinspektøren ikke det nødvendige grundlag for at holde ham fængslet længere.

En 21-årig mand blev dræbt af skud i sin bil natten til 8. marts 2022. Politiet vurderer, at den 21-årige mand blev dræbt ved en fejl.

Det var en politipatrulje, som var ude på anden opgave, der fandt den 21-årige dræbt. Han sad alene i sin bil ved OK-tanken i krydset mellem Søndervangs Allé og Ringvej Syd.

I lidt over et halvt år var ingen anholdt i sagen. Men den 28-årige blev anholdt og varetægtsfængslet i november 2022. Han har været fængslet siden.

- Vi har brugt rigtig mange kræfter på at opklare den her sag, og jeg kan garantere, at vi fortsætter ufortrødent med efterforskningen. Vi har et omfangsrigt efterforskningsmateriale, og vi har en del spor at arbejde med stadigvæk, siger Flemming Nørgaard i pressemeddelelsen.

Han siger også, at politiet mener, at der er personer i gerningsmandens omgangskreds, som ved noget om drabet. Politiet opfordrer til, at de giver den viden videre til politiet.

/ritzau/