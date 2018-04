En mand omkom og en passager blev bragt på sygehuset efter bilulykke ved Skærbæk.

Esbjerg. En 28-årig mand er omkommet i en ulykke ved Skærbæk, som lørdag eftermiddag har spærret rute 11 i Sønderjylland.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie Twitter.

Desuden er en passager i bilen kørt på sygehuset.

På grund af ulykken er vejen spærret mellem Bredebro og Døstrup.

Politiet oplyste kort før klokken 16, at vejen ville være spærret i længere tid. Klokken 17.30 lyder meldingen, at vejen vil være åbnet helt op senest klokken 18.

Vagtchef Ivan Gohr Jensen fortæller, at der er tale om en soloulykke, hvor bilisten mister herredømmet over bilen.

- Alt tyder på, at det er en bilist, som er kørt af landevejen og har mistet herredømmet over bilen, hvor der er to personer i.

- Bilen lander på taget, siger vagtchefen.

Både den dræbte og passageren blev indbragt til Aabenraa Sygehus. I forbindelse med ulykken var en helikopter blevet tilkaldt, men der blev ikke brug for den.

Politiet kan ikke oplyse passagerens køn eller alder.

På Twitter har politiet opfordret bilister til at tage hensyn.

- Giv plads til redningskøretøjer. Vejen forventes spærret i længere tid, så find alternativ rute, skriver politiet.

De pårørende er underrettet.

/ritzau/