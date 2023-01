Lyt til artiklen

En 28-årig mand er blevet anholdt og sigtet i en voldtægtssag.

Han er mistænkt for at have begået en voldtægt mod en 44-årig kvinde i en lejlighed i Utterslevhuse i Husum.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Voldtægten skal have fundet sted onsdag morgen.

»Den 28-årige blev anholdt i går eftermiddags,« lyder det fra politikredsen.

Den anholdte mand vil torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør.

Ved den lejlighed vil anklagemyndigheden begære dørene lukket, oplyser Københavns Politi.

Der er ikke nærmere information om sagen på nuværende tidspunkt.