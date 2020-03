Der var tale om en nøje timet og tilrettelagt aktion, da politiet 15. februar ved højlys dag slog til mod det bahamanske køle- og containerskib Duncan Island, der kort forinden havde smidt godt 100 kilo kokain i vandet ud for Langeland.

27 udlændinge blev anholdt ved to aktioner i byen Spodsbjerg på Langeland og på skibet syd for Gedser.

Ifølge Dannie Rise, politiinspektør ved Københavns Politi og leder ved Center for Special Efterforskning, var anholdelserne et resultat af et samarbejde mellem mange forskellige afdelinger.

»Det, der var specielt her, var jo, at der både skulle foretages en anholdelsesaktion til lands og en til vands,« siger Dannie Rise til B.T. og fortsætter:

24 personer blev anholdt ombord på Duncan Island, mens yderligere tre personer blev anholdt i Spodsbjerg på Langeland. Foto: Claus Bech Vis mere 24 personer blev anholdt ombord på Duncan Island, mens yderligere tre personer blev anholdt i Spodsbjerg på Langeland. Foto: Claus Bech

»Det kræver en vis koordination af alle de her forskellige styrker at få timet og tilrettelagt det sådan, så man kan iværksætte det til vands, når det til lands er på plads.«

Dannie Rise vil ikke gå i detaljer med, hvordan politiet vidste, at kokainen ville blive smidt i vandet ud for Langeland, men han oplyser, at aktionerne mod de 27 anholdte kom på baggrund af en 'målrettet og intensiv efterforskning'.

Politiinspektøren fortæller videre, at mandskab fra både Fyns Politi, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi samt Københavns Politi var i aktion i forbindelse med anholdelserne på det 179 meter lange skib, hvor 24 besætningsmedlemmer blev anholdt, og i Spodsbjerg på Langeland, hvor en russer og to letter blev anholdt efter at have bragt de 100 kilo kokain ind på land.

Der er dog en klar årsag til, at de 24 besætningsmedlemmer på skibet med kurs mod Sankt Petersborg i Rusland først blev anholdt, da Duncan Island var nået ned syd for Gedser, og ikke sammen med de tre øvrige mænd på Langeland.

Duncan Island sejler under bahamansk flag. Skibet var lastet med bananer og frossen broccoli på vej mod Sankt Petersborg i Rusland. Foto: Claus Bech Vis mere Duncan Island sejler under bahamansk flag. Skibet var lastet med bananer og frossen broccoli på vej mod Sankt Petersborg i Rusland. Foto: Claus Bech

»Vi slog først til syd for Gedser, fordi vi skulle sikre os, at vi havde mistankegrundlaget i orden, og sikre os, at det, der var smidt i vandet, rent faktisk var narkotika. Det går der lige noget tid med,« oplyser politiinspektøren og tilføjer:

»Derudover var det også et spørgsmål om at finde ud af, hvor der ligger lodsbåde, og hvor de kan sejle ud fra. Der var Gedser det bedste sted, for der kunne vi sejle relativt hurtigt ud til skibet, så det var den praktisk mest fornuftige måde at gøre det på,« siger Dannie Rise.

Selvom der er tale om en aktion mod et skib med 24 smuglere ombord, der kort tid forinden havde kastet 100 kilo kokain i vandet ud for Spodsbjerg på Langeland, forløb anholdelsesaktionen uden den store dramatik.

Dannie Rise oplyser, at politiet sejlede ud fra Gedser i to lodsbåde pakket med politifolk og efterforskere, hvorefter der blev taget kontakt til køle- og containerskibet, der på daværende tidspunkt sejlede med en fart på knap 17 knob.

Duncan Island blev efter politiets aktion sejlet til Kalundborg og efterfølgende til Aarhus, hvor politiet foretog en ransagning af skibet. 26. februar oplyste politiet, at ransagningen var overstået, og at skibet ville blive frigivet til rederiet. Foto: Claus Bech Vis mere Duncan Island blev efter politiets aktion sejlet til Kalundborg og efterfølgende til Aarhus, hvor politiet foretog en ransagning af skibet. 26. februar oplyste politiet, at ransagningen var overstået, og at skibet ville blive frigivet til rederiet. Foto: Claus Bech

»Det er helt almindelig praksis i forhold til, at man skal have en lods ombord. Så sænkes hastigheden til det, man kalder ‘dead slow’, så sejler lodsbåden op på siden af skibet, hvorefter man så kan kravle ombord via en lejder. Og det var nøjagtig samme måde, vi gik ombord på skibet. Så den del var meget udramatisk,« siger han.

Foruden de 24 besætningsmedlemmer på skibet blev yderligere tre personer – en russer og to letter – anholdt i Spodsbjerg på Langeland.

De tre mænd havde kort inden anholdelsen hentet de 100 kilo kokain ind på land i en rib-båd og læsset det ind i bagagerummet på en brun Hyundai i20 hatchback. 100 kilo, der potentielt ville være mange penge værd på gadeplan, fortæller Dannie Rise.

»Omkring 350 millioner kroner, alt afhængig af renheden. Det er sådan med kokain, at man jo normalt ‘cutter’ det op, det vil sige, at man fortynder det,« siger han og fortsætter:

Alle de anholdte er udlændinge. De tre mænd, der tog imod kokainen og blev anholdt i Spodsbjerg, er en 50-årig mand fra Rusland og to personer fra Letland på hhv. 41 og 44 år. De 24 anholdte besætningsmedlemmer fra fragtskibet består af 13 personer fra Filippinerne, fem personer fra Rusland, tre personer fra Letland, to personer fra Ecuador, en fra Indien, en fra Polen og en fra Ukraine. De er alle i alderen 25 til 60 år. Foto: Claus Bech Vis mere Alle de anholdte er udlændinge. De tre mænd, der tog imod kokainen og blev anholdt i Spodsbjerg, er en 50-årig mand fra Rusland og to personer fra Letland på hhv. 41 og 44 år. De 24 anholdte besætningsmedlemmer fra fragtskibet består af 13 personer fra Filippinerne, fem personer fra Rusland, tre personer fra Letland, to personer fra Ecuador, en fra Indien, en fra Polen og en fra Ukraine. De er alle i alderen 25 til 60 år. Foto: Claus Bech

»Og hvis det her har været tæt på 100 pct. rent, så ville det kunne repræsentere omkring 350 millioner danske kroner på gadeplan,« siger Dannie Rise, der dog tilføjer, at politiet ikke har fået testet kokainens renhed endnu.

Efter anholdelserne af de 27 udlændinge blev de alle varetægtsfængslet.

23 af besætningsmedlemmerne blev dog løsladt igen onsdag. Det sidste besætningsmedlem, en 48-årig lette, sidder fortsat varetægtsfængslet frem til 12. marts, ligesom de tre mænd fra anholdelsen i Spodsbjerg gør det.

Duncan Island blev i første omgang sejlet til Kalundborg og efterfølgende til Aarhus. Efter politiets ransagninger i onsdags blev afsluttet, oplyste politiet, at skibet ville blive frigivet til rederiet.