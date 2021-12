Det gik over stok og sten, da en 27-årig bilist natten til torsdag forsøgte at stikke af fra politiet og udgjorde en fare for andres liv.

Klokken 01.07 blev en 27-årig mand fra Tønder nemlig stoppet af politiet på Vilstrupvej og ved Omkørselsvejen, som ligger nær Haderslev.

Her blev manden anholdt og sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, narkokørsel og for at have forvoldt fare for andre menneskers liv.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Polti i en pressemeddelelse.

Den 27-årige blev desuden sigtet for grov vold og for overtrædelse af paragraf 119, idet han udøvede vold mod en polititjenestemand.

Under anholdelsen forsøgte den 27-årige mand at flygte fra politiet nær en landejendom, og det gjorde, at politimanden fik en finger i klemme mellem en lade og bilen.

Den sigtede erkender, at han har kørt vanvidskørsel, men han nægter, at han har forvoldt skade på politimanden.

Herudover har manden oplyst, at den personbil, som han benyttede, var stjålet fra en ven.

Under et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg torsdag er den 27-årige blevet varetægtsfængslet frem til den 20. december.