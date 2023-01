Lyt til artiklen

Den unge mand, der søndag aften blev stukket i ryggen med kniv i Aarhus, er nu blevet udskrevet fra hospitalet.

Østjyllands Politi skriver på Twitter, at to personer er blevet anholdt i sagen.

Det 27-årige offer blev overfaldet på en Q8-tankstation på Silkeborgvej i Aarhus-forstaden Åbyhøj søndag aften.

Knivstikkeriet fandt sted inde i selve tankstationens butik.

Den unge mand blev kørt på skadestuen, men var umiddelbart ikke i livsfare.

'Vi efterforsker fortsat sagen,' lyder det fra politiet.

Politiets jurister skal nu vurdere, om der er grundlag for at fremstille de to anholdte i grundlovsforhør i løbet af mandagen.