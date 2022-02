Den omtalte og spektakulære sag om den 27-årige mand, som gennem længere tid har siddet tiltalt for at planlægge skoleskyderi, har fået et punktum.

Torsdag læste Retten i Aalborg den endelige kendelse højt.

Den 27-årige er blevet kendt skyldig i de handlinger, han har foretaget sig i perioden 2015 til 2020, hvor han har planlagt et eller flere skoleskyderier i Østjylland.

Han er derfor kendt skyldig i drabsforsøg.

Og dermed har Retten i Aalborg erklæret sig enig med anklagemyndighedens påstand om, at hvis ikke politiet skred til anholdelse i december 2020, ville den 27-årige have begået et angreb.

Den 27-årige har selv erkendt, at han gik med tanker om at fuldføre et masseangreb for at blive den 'største massemorder i historien'.

Men ifølge ham stoppede tankerne i 2018, og i dag kalder han det for fantasier. Det er også, hvad forsvarer Ulrik Andreas Henriksen har påpeget under retssagen.

Der har således aldrig været en reel trussel, og man kan ikke straffes for fantasier, har forsvareren blandt andet forklaret under sine afsluttende bemærkninger.

Men retten har tilsidesat disse forklaringer og kalder dem tilmed for utroværdige.

»Vi finder det ubetænkeligt at tilsidesætte forklaringen om, at det hele var en fantasi, og at han mistede interessen.«

»Han opgav ikke på noget tidspunkt, men udskød blot planen og fortsatte sine forberedelser frem til anholdelsen,« lyder det fra retsformanden, Helle Dietz.

Den spinkle nordjyde med det lange, mørke hår sad tavs og lyttede iført lyse cowboybukser og grå hættetrøje, mens dommeren læste konklusionen op.

Både anklager Kim Kristensen og forsvarer Ulrik Andreas Henriksen har beskrevet sagen som alvorlig af karakter – men har gennem hele retsforløbet været dybt uenige i skyldsspørgsmålet.

Kim Kristensen har argumenteret for, at den 27-årige planlagde skoleskyderierne frem til 2020, da han skrev om skoleskyderier i et manifest, talte om drab i videodagbøger, havde informationer om skolers ringetid og elevtal, var i besiddelse af taktisk beklædning samt det faktum, at han modtog en betalingsanmodning på en AR 15-riffel i december 2020.

Alle punkter nævnte retsformanden som begrundelse for, at alle dommere og nævninge har fundet den 27-årige skyldig i drabsforsøg.

Skoleskyderierne var dog kun omfattet skoler og institutioner i Østjylland – og ikke Nordjylland, som anklagemyndigheden også har nævnt som mulige mål.

Den 27-årige har forklaret, at han skrev et 178 sider langt manifest, hvor han beskrev sit ønske om at 'slå så mange mennesker ihjel som muligt'.

Han tog på to rekognosceringsture til Aarhus, hvor han gik rundt på gangene på Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Universitet, SOSU Østjylland samt en folkeskole, han ikke husker navnet på.

Den endelige dom lyder, at den 27-årige skal anbringes på en psykiatrisk afdeling. Forsvareren gik efter en behandlingsdom.

Den 27-årige har sammen med sin forsvarer udbedt sig 14 dages betænkningstid i forhold til at anke dommen.