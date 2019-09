Politiet har endnu ikke afhørt den 27-årige James Schmidt, der er mistænkt for at have dræbt tre ældre mennesker på Østerbro i København.

Det er fredag formiddag kommet frem i et retsmøde i Københavns Byret, hvor James Schmidts varetægtsfængsling blev forlænget med fire uger.

»Vi mangler en afhøring fra den sigtede, der endnu ikke har ladet sig afhøre. Det kan være, det snart kommer. Der er dialog. Men vi mangler den,« siger senioranklager Søren Harbo.

James Schmidt var selv til stede ved dagens retsmøde, hvor man skal tage stilling til, om han fortsat skal sidde varetægtsfængslet, hvis man tager teledata ud af ligningen.

Han var iklædt en hvid skjorte, lyse jeans og mørke sko.

Retsmødet blev afholdt for lukkede døre trods protester fra både pressen og den 27-årige mands forsvarsadvokat.

Søren Harbo fortæller, at ud over at flere personer i den mistænkte seriemorders omgangskreds ikke er blevet afhørt, så er tidligere forklaringer blevet justeret.

»Derudover er det sådan, at der desværre er vidner, der efter omtale af sagen i pressen har rettet henvendelse til politiet og ændret forklaring. Det handler om datoer, og hvad de har set hvornår.«

»Det er både noget, der kan være til skade for anklagemyndigheds tese, men også noget, der kan være til skade for sigtedes eget forsvar, såfremt der er nogen, der har interesse i at ændre forklaring, så de i højere grad belaster den sigtede.«

Manden nægter sig skyldig.

