En 27-årig mand blev torsdag aften anholdt, efter politiet i Nordjylland modtog en anmeldelse om grov vold mod mandens kun fire måneder gamle baby.

Barnet og barnets moder er indlagt på sygehuset. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Samtidig skrives det, at pigen er uden for livsfare.

Manden er fredag klokken 13.00 blevet fremstillet i Grundlovsforhør i Retten i Hjørring. Han nægter sig skyldig, men er samtidig blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Anmeldelsen modtog Nordjyllands Politi torsdag 22. februar klokken 19.35. Anmeldelsen gjorde, at politiet mistænker, at manden har udsat sin fire måneder gamle datter for vold.

Den formodede vold mod spædbarnet skal være fundet sted i Hjørring Kommune, oplyser politiet.

I forbindelse med Grundlovsforhøret blev dørene dobbeltlukkede.

Nordjyllands Politi oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer i sagen.

