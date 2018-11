En mand er internationalt efterlyst for at have dræbt sin hustru i deres hjem i Hedehusene.

Politiet leder efter den 27-årige Mohammad Ayoub Jahangery, der er sigtet for at havde dræbt sin hustru på Charlotteager i Hedehusene.

Ved et grundlovsforhør i Retten i Glostrup er han mandag blevet varetægtsfængslet, sigtet for drab.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Han var dog ikke selv til stede i grundlovsforhøret.

Politiet mener, at Jahangery er flygtet ud af landet, og han er blevet efterlyst internationalt.

Mandens hustru, der sidst er set i live onsdag, blev natten til søndag fundet død i lejligheden på Charlotteager.

Siden har politiet behandlet dødsfaldet som mistænkeligt og har ikke villet sige noget om sagen.

Det vil man fortsat ikke. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og derfor er offentligheden afskåret fra at få yderligere oplysninger.

Jahangery, der er af afghansk afstamning, er 182 centimeter høj og har mørkt hår og brune øjne.

/ritzau/