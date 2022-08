Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Du skulle simpelthen sendes hjem, hvor dine forældre flygtede fra, eller skydes.«

Beskeden blev sendt direkte til partileder for Frie Grønne Sikandar Siddique, og ifølge politiet var afsenderen en 27-årig mand fra Nordjylland.

»Hold kæft, du skulle ligge ned med en nier,« stod der også i beskeden, muligvis med henvisning til en ni millimeter pistol.

Det har udløst en tiltale for vold eller trussel om vold mod en person i offentlig tjeneste, hvor strafferammen er bøde eller fængsel i op til otte år. Han nægter sig skyldig, oplyser forsvarsadvokat Lisbeth Pahl.

Tirsdag skal Sikandar Siddique vidne mod manden.

»Det er aldrig rart at få dødstrusler. Det er noget, der sker hyppigere for mig, og som er på grund af mit politiske virke,« siger partilederen.

Se hele beskeden Her er den besked, som har udløst en tiltale mod en 27-årig mand. B.T. har i det følgende ikke rettet stavefejl eller grammatiske fejl: »Hold kæft du skulle ligge ned med en nier. Hvordan kan du værre så ufattelig dum MEN værre født i Danmark. Men tydeligt og se et svin ikke bliver til en ko bare hved og værre født i en ko stald. Du skulle simpelthen sendes hjem hvor dine forældre flygte fra eller skydes som man skulle have gjort med mine forældre da de hver børn for den støtte fejl må da værre og få så belorte søn som dig.«

Efter rådgivning fra politiet anmelder han alle beskeder, der indeholder trusler.

»Der ligger et par andre anmeldelser fra mig hos politiet. Det er et kæmpe problem, at man som borger ikke kan deltage i den demokratiske samtale uden at få trusler,« forklarer han.

»Det her understreger også, hvorfor Frie Grønne er nødvendigt. Hvis man som minoritetsborger særligt er udsat for de her trusler, er der noget galt med den demokratiske samtale,« siger Sikandar Siddique og tilføjer:

»Så hvis de, der sender trusler, tror, at det kan stoppe os, så tager de fejl.«

Når Sikandar Siddique tirsdag skal vidne, er det faktisk anden gang i august.

9. august var der retsmøde i en anden sag, hvor en mand er tiltalt for at chikanere partilederen, da han forlod Christiansborg med sin mor og far.

»Har du snart tænkt dig at rejse hjem, så kan du tage dine forældre med, eller hvad det er,« råbte en i dag 45-årig mand, der var iført en T-shirt med teksten 'Fuck islam'.

Tilråbene blev fanget på video, som kan ses øverst i artiklen. Mandag eftermiddag blev manden dog frifundet ved Københavns Byret.

Frifindelsen skete ifølge Ritzau blandt andet med henvisning til ytringsfriheden, som er garanteret i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.