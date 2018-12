Politiet er fortsat på bar bund i sagen om den forsvundne Steffen Dam Jensen, der ikke er dukket op efter en julefrokost i Aarhus omkring Åboulevarden. Det oplyser Østjyllands Politi til B.T.

»Lige nu begynder mulighederne at være udtømt i forhold til de steder, vi har ledt. Vi har gjort, hvad vi kunne indtil videre, men vi er ikke kommet nærmere en opklaring, forklarer vagtchef ved Østjyllands Politi Jes Frederiksen.

Tirsdag kunne dykkere ses ved Aarhus Havn, hvor politiet i særlig grad har ledt efter den 27-årige Steffen Dam Jensen.

»Vi har været i Aarhus Havn både i går (mandag, red.) og i dag (tirsdag, red.), men uden at det har givet nogle resultater. Derfor skal vi mødes onsdag morgen og revurdere, hvad vi gør herfra,« oplyser vagtchefen.

Steffen Dam Jensen er sidst set lørdag nat klokken cirka 01.15 efter en julefrokost i Aarhus omkring Åboulevarden.

Billeder fra overvågning har vist, at han købte mad i en 7-Eleven. Det skete kort tid efter, at han havde forladt festen.

Også den frivillige organisation Missing People, der hjælper politiet med at lede efter forsvundne danskere, har tirsdag været ved Aarhus Havn. Samtidig har de også været rundt i Aarhus for at dele efterlysninger ud til byens borgere.

»Vi har en snak med politiet hver morgen, og der planlægger vi, hvad der skal ske herfra. I dag er der kommet grønt lys til, at vi må dele efterlysninger ud, og det har vi så gjort,« fortæller Vivian Winther Eriksen, der er presseansvarlig i Missing People, til B.T.

Hun oplyser, at de tirsdag har haft mellem 35 og 40 mennesker til at hjælpe med at dele efterlysningerne ud i folks postkasser. Hun takker desuden for den massive opbakning, Aarhus' borgere har udvist.

»Jeg vil gerne rette en stor tak til borgerne i Aarhus. De har ringet ind med alverdens ting og sager, de gerne vil bidrage med. Det er imponerende, og det er simpelthen så flot,« fortæller hun.

Steffen Dam Jensen er cirka 195 centimeter høj og kraftig af bygning. Da han forsvandt, var han iført hvid T-shirt, lyseblå jeans, sort hættetrøje, sort uldjakke og gråbrune sko.

Har nogen set Steffen eller kender til hans færden, kan Østjyllands Politi kontaktes på tlf. 114