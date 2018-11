Københavns Vestegns Politi efterlyser den 27-årige Mohammad Jahangery, som er sigtet for muligt drab på sin kone.

Natten til søndag fandt politiet en ung kvinde død i en lejlighed i Charlotteager i Hedehusene.

Kvinden er sidst set i live i onsdags, og politiet efterforsker hendes død som muligt drab.

Københavns Vestegns Politi har derfor internationalt efterlyst kvindens 27-årige mand, Mohammad Ayoub Jahangery.

27-årige Mohammad Jahangery. Foto: Københavns Vestegns Politi Vis mere 27-årige Mohammad Jahangery. Foto: Københavns Vestegns Politi

Jahangery er af afghansk afstamning, og han er 182 cm høj og har mørkt hår og brune øje.

Varetægtsfængslet in absentia

Den sigtedes stol stod gabende tom, da politiet mandag eftermiddag bad en dommer ved Retten i Glostrup varetægtsfængsle den 27-årige mand fra Hedehusene in absentia.

Manden har ifølge politiets teori slået sin samlever ihjel og derefter stukket af. Muligvis til udlandet.

Drabet er ifølge sigtelsen fra Københavns Vestegns Politi sket i tidsrummet mellem 6. og 8. november i en lejlighed på Charlotteager i Hedehusene, hvor parret levede sammen.

Men først i weekenden blev politiet opmærksom på sagen, som i første omgang er blevet undersøgt som et såkaldt 'mistænkeligt dødsfald'.

Mandag blev liget af den døde kvinde obduceret, og politiet følte sig så sikker på, at der kan være tale om et drab, at den formodede gerningsmand blev offentligt efterlyst og fremstillet i grundlovsforhør in absentia - altså uden at være til stede.

Ved retten i Glostrup har dommeren mandag eftermiddag besluttet, at politiets materiale giver anledning til så begrundet mistanke mod den 27-årige, at han er blevet varetægtsfængslet frem til 7. december.

Dermed kan politiet nu gå videre med en international arrestordre mod ham, hvis han skulle vise sig at være flygtet til udlandet.

Hvis han bliver anholdt af dansk politi inden varetægtsfængslingen udløber, skal han inden for 24 timer stilles for en dommer til et nyt grundlovsforhør.

I grundlovsforhøret ved Retten i Glostrup mandag forsøgte den 27-åriges forsvarer - advokat Kristina Marstrand - at få nedlagt et navneforbud, så det blev ulovligt offentligt at røbe identiteten på hendes klient.

Det valgte anklageren fra Vestegnens Politi at protestere imod, hvilket ikke er hverdagskost i danske retssale.

Anklageren argumenterede imidlertid med, at når den sigtede muligvis "havde taget benene på nakken", kunne det blive nødvendigt for politiet at gå ud med en offentlig efterlysning af ham.

Det skete efterfølgende næsten i samme minut, som dommer Morten Juul Nielsen havde afsagt en fængslingskendelse.

Anklageren bad også om, at grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre - altså uden at pressen og andre tilhørere måtte være til stede.

Det ønske blev begrundet med hensynet til efterforskningen, og også på det punkt valgt dommeren at følge anklagerens begæring.

Selv om pressen protesterede mod de lukkede døre, fandt dommeren, at hensynet til sagens opklaring vejede tungere, fordi sagen i sit tidlige stadie muligvis kunne få forhindret sin opklaring, hvis de konkrete omstændigheder ikke foreløbig blev holdt hemmelige.