»Det har krævet mod fra kvinden at stå frem.«

Sådan siger anklager Sofie Eriksen, efter at en 27-årig mand er blevet dømt for flere alvorlige forhold i en uhyggelig sag.

Den 27-årige mand blev ved Retten i Glostrup tidligere på ugen idømt halvandet års fængsel for at have opsøgt sin ekskæreste – kvinden som stod frem – på hendes bopæl i Albertslund og voldtaget hende. Derudover blev han dømt for at have begået hærværk på kvindens bil og truet hende på skrift.

»Jeg kan med denne sag kun understrege vigtigheden af at anmelde det til politiet, hvis man er blevet udsat for et overgreb,« siger Sofie Eriksen i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

Voldtægten fandt sted 3. juli sidste år, og kort efter kunne politiet anholde den 27-årige mand for overgrebet på ekskæresten.

»I byrettens begrundelse lagde de afgørende vægt på den forurettedes forklaring,« lyder det fra Sofie Eriksen.

Den 27-årige mand er udover fængselsdommen blevet dømt til at skulle betale sin ekskæreste en erstatning – eller såkaldt tortgodtgørelse – på 100.000 kroner.

Manden har anket dommen til landsretten.