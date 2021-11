En 27-årig mand er blevet anholdt og sigtet for vanvidskørsel.

Det skete efter en længere biljagt i Sønderjylland.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Syd- og Sønderjyllands Politi har onsdag anholdt den 27-årige mand fra Tønder og sigtet ham for overtrædelse af punkter i færdselsloven - herunder overtrædelser, som giver grund til at sigte for vanvidskørsel.

Den pågældende mand blev i første omgang bedt om at standse på omfartsvejen i Sønderborg klokken 13.00, i forbindelse med en rutinekontrol, hvilket han ikke gjorde og kørte videre. Derfra satte politiet efter ham med flere politibiler.

Under biljagten kom den anholdtes køretøj op på hastigheder på 150 km/t på landevej og 200 km/t på motorvej, oplyses det yderligere.



To patruljevogne blev beskadiget i forbindelse med eftersættelsen, men ingen personer kom noget til. Det vides ikke, hvor slemt patruljevognene er beskadiget.

Den 27-årige kørte fra kontrollen og nordpå til landsbyen Guderup, også på Als – via Augustenborg og Ketting – hvorefter han blev stoppet af en patrulje i området.



Manden formåede dog at flygte derefter fra stedet i bilen ad samme rute tilbage mod Sønderborg.



Derefter gik turen ad Sønderborgmotorvejen i vestgående retning, hvorefter manden drejede af ved Søgård i nordgående retning ad Flensborg Landevej og blev bragt til standsning i krydset Flensborgvej/Tinglevvej.

Her blev den 37-årige blev anholdt klokken 13.40.

Det vides ikke, hvorfor manden flygtede i første omgang.