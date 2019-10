En 27-årig mand har lært på den hårde måde, at det ikke kan betale sig at lyve.

Manden forsøgte at snyde sig til flere tusinde kroner ved at lyve om et indbrud.

Han nåede at få udbetalt 14.000 kroner i forsikringspenge, men da han forsøgte at få udbetalt yderligere penge, viste det sig, at han ikke havde rent mel i posen.

Indbruddet var nemlig det pure opspind.

Det skriver Fyns Anklagere i et opslag på Twitter.

'27-årig mand fra Odense fik udbetalt 14.000 kr. fra sin forsikring efter indbrud og forsøgte at få mere. Men der var intet indbrud; det var forsikringssvindel og dokumentfalsk', står der i opslaget.

Manden blev derfor onsdag idømt en fængselsstraf på fire måneder.

Det er uvist, hvordan det blev afsløret, at manden havde løjet om indbruddet.