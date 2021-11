En 27-årig mand er ved Retten i Aarhus blevet idømt halvandet års ubetinget fængsel for groft dokumentfalsk.

Han har nemlig fabrikeret 49 falske coronapas på bestilling.

Og han fik en særlig hård straf. Han blev nemlig dømt efter straffelovens paragraf 81d, som bruges ved coronarelateret kriminalitet.

Egentlig var Østjyllands Politi i gang med at efterforske en anden sag i juli i år, da de i en mistænkt mands telefon fandt en chatkorrespondance med den 27-årige.

Har havde den mistænkte bestilt et falsk coronapas af den 27-årige.

Den korrespondance fik Østjyllands Politi til at besøge den 27-åriges hjem, hvor de beslaglagde computere og telefoner, som efterfølgende blev undersøgt at politiets teknikere.

På den måde fandt de frem til, at den 27-årige havde fabrikeret en række falske coronapas, og manden blev derfor varetægtsfængslet.

Torsdag faldt dommen. Han blev dømt for at have videreoverdraget 49 falske coronapas til mindst 25 forskellige personer efter forudgående aftale.

Han blev derudover dømt for at have fabrikeret seks coronapas til eget brug.

»Den 27-årige har begået omfattende dokumentfalsk og forfalsket coronapas på et tidspunkt, hvor der var indført restriktioner for at forhindre en pandemi i at sprede sig. Derfor er jeg tilreds med, at retten dømte ham efter straffelovens paragraf 81d,« siger anklager Maria Buus Sørensen.

Den 27-årige erkendte forholdene. Han udbad sig dog betænkningstid i forhold til at anke dommen.

En række af de personer, der har fået den falske coronapas er desuden også blevet sigtet i sagen. Andre forventes at blive sigtet senere.