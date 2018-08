Et turbulent forhold mellem en 27-årig mand fra Hjørring og hans ekskæreste kulminerede sidste år med, at manden sendte en video til ekskæresten, hvor han havde sex med hendes mor.

Tirsdag blev manden dømt for blufærdighedskrænkelse og trusler, skriver Nordjyske.

Den 27-årig blev dømt for at krænke ekskærestens mors blufærdighed og for at have sendt videoen videre uden hendes samtykke. Ifølge ekskærestens mor var hun nemlig ikke klar over, at hun var med i en sexvideo, fortæller anklager Peter Rask til Nordjyske. Han oplyser at den 27-årige har fået 50 dages betinget fængsel.

Manden blev desuden dømt for at have truet sin tidligere svigermor på livet omkring samme tidspunkt, som han sendte videoen til ekskæresten.

Det var tilbage i slutningen af 2016, at den 27-årige havde sex med sin ekskærestes mor, mens han og ekskærestens turbulente forhold stadig fandt sted. Manden optog samlejet på sin mobiltelefon, men det var først i oktober 2017, at han sendte videoen til ekskæresten.

I Retten i Hjørring erkendte den 27-årige, at han havde sendt videoen, men han kunne ikke forklare, hvorfor han gjorde det. Manden valgte at modtage dommen, fortæller Peter Rask.