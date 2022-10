Lyt til artiklen

En 27-årig mand fra Kolding var søndag aften ude på en vanvidstur i sin sorte Toyota Aygo.

Her formåede han nemlig flere gange at køre over for rødt lys og over fortov i en alt for høj hastighed.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ingen personer kom til skade, men flere fodgængere måtte »hurtigt flytte sig«, for ikke at blive påkørt, lyder det.

Manden kørte først ind i gågadesystemet ved Rendebanen og videre ad Søndergade. Herfra fortsatte han sin kørsel, først til Søndertorvet, videre til Bredgade og senere ad en sti langs Kolding Å.

På den sidste del af strækningen mod Vestre Ringgade kørte han over et helleanlæg og kunne derefter ikke køre videre.

Manden er blevet varetægtsfængslet i fire uger for overtrædelse af Straffelovens §252 ved at forvolde nærliggende fare for andres liv eller førlighed.

Sydøstjyllands Politi beder eventuelle vidner til kørslen – herunder personer, der måtte undvige bilen – om at kontakte politiet på 114.