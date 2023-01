Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han er så sindssyg og farlig, at han ikke er egnet til at sidde i et almindeligt fængsel.

Derfor skal den 27-årige Yonis Pedersen nu anbringes på Sikringen i Slagelse på ubestemt tid, hvor han skal være blandt de farligste, sindssyge mennesker. Om han vil anke dommen, har han nu 14 dage til at tænke over.

Det er et nævningeting ved Retten på Frederiksberg, der tirsdag eftermiddag på baggrund af en anbefaling fra Retslægerådet, der har erklæret ham sindssyg og psykotisk med tankeforstyrrelser, har afsagt dommen.

Selv har den 27-årige ingen erkendelse af sin voldsfarlighed, og han har været afvisende over for sin sygdom og for at have begået alvorlig kriminalitet. Derfor gik hans forsvarer også efter en mildere dom i form af en almindelig anbringelse.

Læs også 27-årig var netop løsladt, da han begik to alvorlige knivoverfald: ‘Jeg kan ikke huske det’

Det er også yderst sjældent, at anklagemyndigheden nedlægger påstand om en anbringelsesdom på Sikringen, men i retten har anklager Emil Lykke Gregersen lagt vægt på den 27-åriges voldshistorik og lang række af domme samt retslægerådets anbefaling om anbringelse på netop Sikringen.

»Vi ved, at han, siden han var gammel nok, har siddet i fængsel for blandt andet vold mod pædagoger, politi- og fængselsbetjente,« lyder det i retten fra anklager Emil Lykke Gregersen.

Den 27-årige var tiltalt for i alt otte forhold. Blandt andet to blodige knivoverfald begået i en kiosk og på en tankstation i Brønshøj i november 2021.

Overfald, han begik blot tre dage, efter han var blevet løsladt fra Storstrøm Fængsel.

I november 2021 var politiet massivt til stede ved en tankstation på Frederikssundsvej i Brønshøj, hvor en ekspedient var blevet stukket med en kniv. Foto: Presse-fotos.dk Foto: presse-fotos.dk Vis mere I november 2021 var politiet massivt til stede ved en tankstation på Frederikssundsvej i Brønshøj, hvor en ekspedient var blevet stukket med en kniv. Foto: Presse-fotos.dk Foto: presse-fotos.dk

Helt umotiveret stak han først en 16-årig dreng i ryggen med en 25 centimeter lang kniv, hvilket medførte en sammenklappet lunge.

Fire dage efter løb han målrettet ind på Shell-tanken på Frederikssundsvej og stak endnu en ekspedient ned med en 19,5 centimeter lang kniv. Denne gang havde kniven gennemboret og overskåret pulsåren i bughulen og bragt medarbejderen i livsfare.

I retten har han rokkende på stolen forklaret, at han ingen erindring har om knivoverfaldene. I stedet har han forklaret om stemmer i hovedet og om hans pas, der var blevet konfiskeret. Forhold, der gjorde, at han blev »presset ud i situationer, som gjorde, at han skulle i fængsel for det«.

Foruden knivoverfaldene var han tiltalt for tyveri og for at have udøvet vold mod en politibetjent og en fængselsbetjent. Han blev kendt skyldig i alle forhold bortset fra tyveriet.

Siden varetægtsfængslingen af den 27-årige har politiet forsøgt at få ham anbragt på Sikringen – men der har ikke været plads.

Det er derfor uvist, hvornår den nu dømte mand kan blive anbragt på Sikringen.

I øjeblikket rummer Sikringen i Slagelse 30 pladser – først i 2024 bliver der plads til 10 patienter mere.

Lyt til B.T.s kriminalredaktions nye podcast 'På Fersk Gerning' her (eller der hvor du normalt lytter til podcast):