En 46-årig mand blev fredag dræbt i en færdselsulykke i Nordsjælland. Modkørende bilist er varetægtsfængslet.

En 27-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 16 dage for uagtsomt manddrab efter et frontalt sammenstød mellem to biler i Smørum i Nordsjælland sent fredag eftermiddag.

Det oplyser Daniel Cunneely, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

En 46-årig mand blev dræbt i ulykken, mens to mindreårige passagerer i bilen kom lettere til skade.

Den sigtede person, der kommer fra Frederikssunds-området, kom ikke til skade i sammenstødet, der skete på Tværvej i Smørum. Den 27-årige mand var alene i bilen.

Politiet modtog anmeldelsen om færdselsulykken fredag klokken 17.38.

/ritzau/