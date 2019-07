En 27-årig mand er blevet anholdt for en voldtægt i Viby ved Aarhus.

Det oplyser vagtchef Per Bennekov fra Østjyllands Politi.

Manden er sigtet for at have voldtaget en 23-årig kvinde.

Ifølge politiet skal voldtægten være sket i en lejlighed på Damagervej mellem fredag klokken 17 og lørdag klokken 12.

Det er uvist, om de to parter kendte hinanden. Politiet ønsker heller ikke at udtale sig om, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

- Vi har ikke yderligere, lyder det fra vagtchefen.

Grundlovsforhøret begynder klokken 10.30 ved Retten i Aarhus.

/ritzau/