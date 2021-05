Tirsdag begynder Retten i Glostrup en sag, hvor tre er tiltalt for forsøg på svindel med coronahjælpepakker.

Midler som falske ansættelseskontrakter, hjemsendelsesbreve og lønsedler skulle ifølge anklagemyndigheden være taget i brug af svindeltiltalte for at tjene på coronahjælpepakkerne.

Tre mænd - heriblandt en med tilknytning til Bandidos - er tiltalt for at stå bag en plan om at bruge to små jyske rengøringsfirmaer til svindel med lønkompensation. Desuden har to allerede tilstået.

Målet var ifølge anklageren at få næsten halvanden millioner kroner i lønkompensation til 26 fiktive ansatte i firmaerne.

De blev opdaget af Erhvervsstyrelsen, inden de fik nogen gevinst udbetalt. Det skete blandt andet, fordi der var brugt falske personnumre på ansøgningerne om lønkompensation.

Sagen mod de tre begynder tirsdag ved Retten i Glostrup.

Senioranklager Sannie Pilebo oplyser til Ritzau, at alle tre er tiltalt for at have indgivet ansøgning om lønkompensation, selv om de to firmaer de ansøgte for, ikke var berettiget til det.

Det var de ikke, fordi der ikke forelå nogle egentlige ansættelsesforhold.

Det samlede beløb skulle være 1.495.100 kroner ifølge anklageskriftet.

En revisor og en anden mand tilknyttet til Bandidos har tilstået i sagen og er dømt.

Revisor Morten Stefan Nyenstad har erkendt sin rolle i retten. Han skulle blandt andet have lavet falske lønsedler til de ansatte. Han er idømt fire års fængsel og en millionbøde.

I starten af maj tilstod 28-årige André Munch, som har tilknytning til Bandidos, også sin rolle i sagen. Han fik to et halvt års fængsel.

Økonomisk kriminalitet med udgangspunkt i coronahjælpepakkerne kan give op til fire gange hårdere straffe end lignende bedrageri.

Sannie Pilebo har tidligere kaldt det "ualmindeligt kynisk og egoistisk" at forsøge at svindle med hjælpepakkerne.

Retssagen fortsætter den 20. maj, hvor anklager venter domsafsigelse. Men der er afsat en ekstra dag den 25. maj.

/ritzau/