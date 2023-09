Endnu en person med tilknytning til bandemiljøet er nu blevet anholdt i sagen om det blodige skuddrab på Christiania i slutningen af august.

Der er tale om en 26-årig mand, som klokken 9.30 tirsdag vil blive fremstillet i grundlovsforhør, oplyser Københavns Politi på X, tidligere kendt som Twitter.

»Vi vil begære lukkede døre, og derfor har vi p.t. ikke yderligere oplysninger,« lyder det.

I forvejen er to mænd på 18 og 28 år fængslet i sagen.

Sammen med den 26-årige er de sigtet for at stå bag drabet på et 30-årigt Hells Angels-prøvemedlem 26. august ved Stjerneskibet på Christiania. Drabet er ifølge politiet er sket som led i en konflikt mellem HA og den forbudte bande Loyal to Familia.

Yderligere fire personer blev ramt i skudregnen. Disse menes ikke at have forbindelse til konflikten mellem de to grupperinger. Blandt andre blev en turist ramt i hånden.

Den 28-årige mand er sigtet for at være en af de to pistolmænd, der affyrede de dræbende skud..

Han er ifølge B.T.s oplysninger medlem af LTF og sad i forvejen varetægtsfængslet for at have overtrådt sit opholdsforbud på Nørrebro, da han blev sigtet for drabet på Christiania.

Den 18-årige mand er sigtet for medvirken til drabet og drabsforsøgene ved at have bistået i planlægningen og den efterfølgende flugt.

Han blev anholdt kort efter skyderiet.

Drabet på Christiania har sidenhen ført til etablering og forlængelse af to visitationszoner, skærpede strafzoner og senest lukning af tre rockerbande tilholdssteder, som er sket efter HA's klubhus på Svanevej på Nørrebro lørdag blev udsat for en eksplosion.

