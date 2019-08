Afgangstavlen viste to minutter til næste S-tog på Nordhavn Station, men 26-årige Anja Nachdam nåede aldrig toget tirsdag aften.

Sammen med en veninde stod hun og en håndfuld andre passagerer og ventede, da en voldsom og øredøvende eksplosion lammede dem alle.

»Pludselig lyder der et kæmpe brag. Jeg mærker lydbølgerne ramme mig og føler, at vi bliver kastet tilbage,« fortæller Anja.

Klokken var 22.17, og fra perronen på Nordhavn Station kunne hun se, at der kom en røgsky fra Skattestyrelsen, der ligger på den anden side af gaden.

Privatfoto Vis mere Privatfoto

Det lugtede brændt i luften, husker hun.

»Vi bliver enige om, at vi skal væk. Er det terror, kan det være, at der er nogen, som står med våben og kan skyde os.«

De omkring syv mennesker på perronen satte med det samme i løb ned ad trapperne og væk fra eksplosionen.

»Vi dækker vores hoveder med hænderne og flygter. Ude på gaden er der flere som løber, og nogle skriger i panik.«

Politiet efterforsker hændelsen. (Foto: Presse-fotos.dk/Ritzau Scanpix) Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet efterforsker hændelsen. (Foto: Presse-fotos.dk/Ritzau Scanpix) Foto: Presse-fotos.dk

Anja orienterede sig hurtigt og kunne ikke se nogen sårede. Hun vidste på det tidspunkt ikke, hvad der var sket. Kun, at der havde været en eksplosion.

»Min veninde og jeg ser en mand, der skal til at sætte sig ind i sin bil, og vi spørger ham, om han vil køre os væk fra stedet. Han tøver ikke et sekund og giver os et lift hjem,« siger Anja.

Resten af aftenen kunne hun stadig mærke den markante hyletone i sine øre, som det høje brag gav hende. Tirsdag aften var hun kun 20-25 meter fra eksplosionen, og det har sat sig i hende her dagen efter.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg troede, vi skulle dø. At det var terror. Braget var som fyrværkeri, men bare tusinde gange højere.«

Det meste af facade på Skattestyrelsens bygning på Østbanegade på Østerbro blev kraftigt beskadiget. Foto: Mathias Tuxen Vis mere Det meste af facade på Skattestyrelsens bygning på Østbanegade på Østerbro blev kraftigt beskadiget. Foto: Mathias Tuxen

Onsdag morgen er ødelæggelserne, som eksplosionen har forårsaget, tydelige. Smadrede ruder og indgangspartiet til styrelsen er ugenkendeligt.

Politiet har bekræftet, at der har været tale om en eksplosion, men ellers er oplysningerne stadig sparsomme.

Du kan følge udviklingen i B.T.s livedækning HER.