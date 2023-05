Foran Jobcenteret i Valby blev et medlem af den tidligere bande NNV kørt ned.

Københavns Politi mener, at en 26-årig mand sad bag rattet, da bandemedlemmet blev kørt ned 26. april.

»Han blev anholdt i går 10.19 og fremstillet i grundlovsforhør i dag, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger,« siger politikommissær Bo Jensen fra Københavns Politi.

Den 26-årig mand har ifølge B.T.s oplysninger tilknytning til en gruppering styret af tætte familiemedlemmer.

I grundlovsforhøret blev den 26-årige mand sigtet for vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter og trusler, da han efter påkørslen skulle have gået hen mod offeret med en kniv i højre hånd.

Den 26-årige mand nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat Carsten Fentz.

Det er politiets opfattelse at både påkørslen og truslen med kniv skete som et led i at skabe en konflikt med tidligere bandemedlemmer fra NNV.

I retten kom det frem, at den 26-årige kørte ind i offeret 12.50 på parkeringspladsen ved Jobcenteret i København.

Her skulle han have gasset bilen op og kørt ind bandemedlemmet, der blev ramt på højre hofte ved påkørslen.

Ifølge politiet rejste bandemedlemmet sig op og gik hen mod bilen, mens den sigtede steg ud af køretøjet med en kniv i højre hånd.

Politiets anklager anmodede dommeren om at få lukket dørene til grundlovsforhøret, hvilket blev imødekommet.

Ifølge B.T.s oplysninger blev den 26-årige, nu anholdte mand, stukket ned i en elektronikforretning på Frederikssundsvej 2. april.

Politiet mener, at Ali Ismail gik ind i ind i en butik på Frederikssundsvej mellem Nørrebro Station og Frederiksborgvej og stak en 26-årig mand. Vis mere Politiet mener, at Ali Ismail gik ind i ind i en butik på Frederikssundsvej mellem Nørrebro Station og Frederiksborgvej og stak en 26-årig mand.

Her blev han ramt af flere knivstik, men han blev ikke livsfarligt såret.

Københavns Politi har efterlyst 21-årige Ali Ismael for knivstikkeriet. Ifølge B.T.s oplysninger er Ali Ismael tilknyttet Hells Angels' afdeling i Rødovre som prøvemedlem.

Konflikten mellem grupperingen styret af familiemedlemmer og banden NNV bunder i en længerevarende personlig konflikt mellem de to grupper.

B.T. erfarer, at en gruppe mænd, der tidligere var medlemmer af NNV – i dag Hells Angels, står på den ene side af striden mod en gruppe mænd med tætte familierelationer på den anden. Sidstnævnte har været relateret til rockergruppen Mongols.

En mindre område blev i kølvandet på knivstikkeriet spærret af på Frederikssundsvej. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En mindre område blev i kølvandet på knivstikkeriet spærret af på Frederikssundsvej. Foto: Presse-fotos.dk

De to grupper bekrigede hinanden i 2016, hvor flere skyderier fandt sted.

Den varetægtsfængslede 26-årige mand, og hans bror er en del af gruppem af mænd med tætte familierelationer – de to har længe været en del af det kriminelle miljø i København.

Broderen til det 26-årige mand, der altså både er offer for et knivstikkeri og nu varetægtsfængslet, handlede ifølge B.T.s oplysninger hurtigt efter knivstikkeriet 2. april.

Her skulle broren være kørt ud til Svanevej, hvor Hells Angels' rockerborg ligger, hvor han med et baseballbat smadrede en bil.

Den indbyrdes strid blussede ifølge B.T.s oplysninger op igen efter en episode på Nørrebrogade 29. marts.

Her mødtes en eller flere personer fra hver side tilfældigt hinanden i en frisørbutik. Få dage senere blev den 26-årige stukket ned i elektronikforretningen.

