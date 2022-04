På den mexicansk inspirerede bar 'The Mexican' på Åboulevarden i hjertet af Aarhus slog han en forårsnat en person flere gange med knyttet hånd og sparkede personen i hovedet og på kroppen.

Sådan lyder det i anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, mod en 26-årig mand fra Aarhus, som er tiltalt for to voldelige overfald på barer i Østjylland.

Det første overfald skete på baren i Aarhus i maj 2019 omkring klokken 03.30 om natten.

Under fire måneder senere var den igen gal på en bar i Silkeborg.

På baren, som dengang lå på Nygade 43, skal han en septembernat have spyttet en dørmand i hovedet og bagefter kastet et flere kilo tungt skilt i hovedet på ham, fremgår det af anklageskriftet.

Om det er sådan, det forholder sig, bliver vi formentlig klogere på, når sagen skal for Retten i Aarhus efter påske.

Hvis han bliver kendt skyldig i det sidste overfald vil han kunne risikere at få sin straf forhøjet med op til det halve.

Det skyldes, at volden er begået mod en person, som i kraft af sit arbejde, er særligt udsat for vold, fremgår det af straffelovens §247, stk. 2.

En paragraf, som den 26-årige, foruden vold, også er tiltalt efter. Voldsepisoderne kan hver for sig straffes med bøde eller op til tre års fængsel, fremgår det ligeledes af straffeloven.

I anklageskriftet er der ikke nedlagt påstand om, at den 26-årige idømmes et nattelivsforbud på baggrund af episoderne.

Det vil sige et forbud mod at færdes på restauranter, barer, bodegaer, diskoteker og lignende mellem klokken 24.00 og 5.00 i en periode på op til to år.

Det skyldes, at episoderne har fundet sted, før den nye lov om nattelivsforbud trådte i kraft 1. juli 2021.

B. T. har forsøgt at få en kommentar fra den tiltaltes forsvarsadvokat for at høre, hvordan han forholder sig til tiltalerne, men det har endnu ikke været muligt.