Et knivstikkeri på åben gade ved højlys dag sendte søndag eftermiddag politiet til Nørrebro og en 26-årig på hospitalet.

Efterforskningen peger på, at knivstikkeriet ikke nødvendigvis var helt tilfældigt.

»Vi har en formodning om, at det er et opgør i det kriminelle miljø. Og vi kan ikke afvise, at det er et opgør i bandemiljøet,« oplyser pressetjenesten således mandag morgen.

Knivoverfaldet fandt sted på Frederikssundsvej ud for nummer 24 over middag, og den unge mand blev straks sendt til Rigshospitalets Traumecenter med sine skader. Hurtigt stod det klart, at han var alvorligt tilskadekommen – men ikke i livsfare.

En mindre område blev i kølvandet på knivstikkeriet spærret af på Frederikssundsvej. Foto: Presse-fotos.dk

Alt imens arbejdede politiet nær Nørrebro Station, hvor den opsatte afspærringstape afslørede gerningsstedet.

Mens den foreløbige efterforskning altså har givet politiet et billede af baggrunden for overfaldet, har den endnu ikke ført nogen anholdelser med sig, lyder det fra pressetjenesten.

Foreløbigt har man ikke yderligere kommentarer til sagen.

