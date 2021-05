For første gang har byret afvist at tage paragraf 81d i brug i dom for lovbrud ved Men In Black-demonstration.

Københavns Byret afviser tirsdag at dømme en 26-årig kvinde efter en særlig coronaparagraf for lovbrud ved en demo 9. januar. Hun idømmes seks måneders fængsel og løslades.

Det er første gang, at byretten ikke har taget paragraffen - 81d - i brug i en sag om lovovertrædelser ved demonstrationen, der var arrangeret af bevægelsen Men In Black og udviklede sig til uroligheder.

/ritzau/