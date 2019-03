En 26-årig mand er blevet sigtet for tre drab, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt og sigtet i weekenden efter et groft hjemmerøveri på Østerbro, hvor en 81-årig kvinde blev fundet dræbt i sit hjem.

I forbindelsen med efterforskningen af drabet, blev politiet opmærksomme på andre mistænkelige hændelser i det boligkompleks, kvinden boede.

Det drejer sig om en 83-årig kvinde som afgik ved døden i år den 7. februar og en 80-årig mand, som afgik ved døden den 2. marts.

Københavns Politi sigter 26-årig for tre drab på Østerbro. Doorstep for pressen kl. 13 #politidk https://t.co/v1Y4Ijpblr — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) March 15, 2019



Den 26-årige mand, som i weekenden blev sigtet for drab på den 81-årige kvinde fra Østerbro, er derfor i dag blevet sigtet for yderligere to drab.

»Vi har i to tilfælde kunne konstatere, at der har været misbrug af dankort, som er sket efter de pågældende personer er afgået ved døden. Men af hensyn til efterforskningen og af hensyn til de pårørende kan vi på nuværende tidspunkt ikke komme nærmere ind på de mistænkelige omstændigheder ved dødsfaldene,« siger Brian Belling, der er leder af afdeling for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi.



Chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov understreger, at Københavns Politi har sat massivt ind på efterforskningen.

Politiet arbejder både videre med selve efterforskningen, men forsøger også at hjælpe beboerne i området, som er meget berørte af hændelserne.



»Det skaber forståeligt stor utryghed i området. Vi tager bekymringen meget alvorligt og har afholdt møde med beboerne. Samtidig har vi sat massivt ind med henblik på en bred efterforskning af de konkrete sager og andre mistænkelige hændelser i samme boligkompleks. Vi vil gerne anmode beboere og pårørende fra området, som ikke allerede er i kontakt med politiet, om at kontakte os, hvis de har oplysninger om mistænkelig adfærd,« siger han.

Sagen, hvor den 26-årige mand nu er sigtet for i alt tre drab, behandles for lukkede døre.

