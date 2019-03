Den 26-årige mand, som fredag blev sigtet for tre drab på ældre mennesker på Østerbro, nægter sig skyldig.

Det fortalte Københavns Politi på et pressemøde fredag.

Her fortalte efterforskningsleder Brian Belling og chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov, at politiet på nuværende tidspunkt ikke kan udelukke, at den sigtede kan forbindelse til flere drab eller kriminelle handlinger.

Fredag blev den 26-årig mand fredag sigtet for tre drab på ældre mennesker på Østerbro i København.

»Vi betragter det som en meget alvorlig sag. Lige nu efterforsker vi bredt og undersøger, om andre dødsfald derude kan være drab,« sagde Brian Belling.

»Jeg kan ikke huske at have set noget lignende,« sagde han.

Sagen begyndte, da en 81-årig kvinde i sidste weekend blev fundet dræbt i sit hjem på Vangehusvej på Østerbro - et område, hvor der bor mange ældre mennesker.

Da hendes pårørende opdagede, at hendes dankort var blevet misbrugt, førte det til anholdelsen af den 26-årige.

Kort efter blev han anholdt, sigtet og fængslet i sagen.

I forbindelse med efterforskningen talte politiet med mange beboere i området, som ytrede bekymring om en række andre dødsfald blandt ældre mennesker i bebyggelsen.

Derfor begyndte politiet at gennemgå de seneste dødsfald systematisk.

»Vi har haft en manuel gennemgang af hele ejendomskomplekset og set, hvem der er døde,« fortæller han.

På den måde fandt politiet ud af, at manden kunne sættes i forbindelse med to andre dødsfald:

Det drejer sig om en 83-årig kvinde som afgik ved døden i år den 7. februar og en 80-årig mand, som afgik ved døden den 2. marts.

Et af ofrene er tilsyneladende blevet dræbt ved kvælning, mens der ikke er oplysninger om de andres dødsårsag.

»Vi har set på seks dødsfald i alt,« fortalte chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov.

»I tre tilfælde har vi altså sigtet for drab. Ét dødsfald kan vi med sikkerhed afskrive som en naturlig død. To andre undersøger vi til bunds. Det tyder dog ikke på, at der er tale om drab,« sagde han.

