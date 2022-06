Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Klokken 22.45 mandag aften blev en 15-årig pige passet op af en mand, da hun gik på et stisystem i Støvring.

Tirsdag bad politiet offentligheden om hjælp i sagen, og ud på eftermiddagen var der gevinst.

»Den unge mand kontaktede os, og han blev afhørt i sagen. Hans erkendelse sammen med andre efterforskningsskridt betød, at vi tirsdag aften sigtede ham for blufærdighedskrænkelse,« siger politikommissær Mikkel Brügmann.

»Der er jo altid en risiko for, at henvendelser som den her, efter en sag har været belyst i medierne, ikke er reel, men det mener vi, at den er her,« understreger han.

Den 15-årige pige var naturligvis noget chokeret efter mødet med den 26-årige, hvor han tog fat i hende.

Hun formåede at skubbe ham væk og råbe op, hvilket fik manden til at flygte, inden han egentlig fik gjort, hvad han kom efter.

»Anmeldelser af den her type, hvor en mand antaster en pige, er svære, for intentionen kan spænde vidt. Det kan være voldtægt, men der kan også være meget andet på spil.«

»I den her sag er det vores vurdering, at han ville blotte sig for pigen,« siger Mikkel Brügmann.

Hvad, der fik manden til at kontakte politiet, vil kommissæren ikke spå om.

»Det kan være frygt, dårlig samvittighed eller andet. Men det er da lidt usædvanligt.«

Sagen vil senere blive afgjort i retten.