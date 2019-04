En ung mand er torsdag omkommet i en arbejdsulykke. Han ramte en højspændingsledning, mens han kørte traktor.

En 26-årig mand har mistet livet i en arbejdsulykke i Nørager i Himmerland.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Ulykken skete, da manden var i gang med at rydde et område med skov.

I den forbindelse kørte han i en traktor med en skovl påmonteret. På et tidspunkt ramte traktoren en eller flere højspændingsledninger.

Herefter afgik den 26-årige mand ved døden.

Politiet modtog anmeldelsen omkring klokken 15.30.

- Vi afventer, at Arbejdstilsynet kommer frem til stedet. Derefter gennemgår tilsynet ulykkesstedet med vores indsatsleder for at klarlægge, hvordan ulykken kunne ske, siger vagtchef Jes Falberg.

Det er uvist, om det var selve traktoren eller skovlen på køretøjet, der ramte højspændingsledningen.

Den omkomnes pårørende er blevet underrettet.

/ritzau/