Det lykkedes onsdag en 26-årig mand - på ganske kort tid - at blive sigtet for hele ti forhold.

Til gengæld lykkedes det ham ikke at stikke af fra politiet - hvilket ellers var hans plan.

Hele miseren startede, da en betjent på motorcykel onsdag eftermiddag dirigerede den 26-årige mand ind til siden, da han holdt på sin knallert i et lyskryds i Randers, oplyser Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

I første omgang standsede knallertføreren og aftalte med betjenten at køre til politigården for at teste knallertens hastighed.

Denne aftale have den 26-årige mand dog tydeligvis ikke i sinde at efterkomme.

Efter få meter forsøgte han nemlig at køre fra motorcykelbetjenten, hvilket ifølge døgnrapporten foregik i høj hastighed og op over flere fortov.

Flere gange kørte han angiveligt også over for rødt lys.

På trods af det ihærdige forsøg, lykkedes det dog ikke den 26-årige mand at slippe væk.

Han fortsatte nemlig kort efter ind på gågaden i Randers, hvor han smed sin knallert og fortsatte flugten til fods.

Selv ikke på fods lykkedes det dog den 26-årige mand at slippe fra politiet. I stedet indhentede betjenten ham, og fik ham lagt i håndjern.

Efter betjentens visitation af manden, stod det hurtigt klart, hvorfor han havde haft så travlt med at komme væk fra politiet.

I sine lommer havde han nemlig både morfinpiller og hash.

De ti sigtelser 1. Narkokørsel

2. Ikke at efterkomme politiets anvisninger

3. Kørsel over for rødt lys

4. Kørsel over for rødt lys

5. Kørsel over for rødt lys

6. Kørsel på fortov

7. Kørsel, hvor der var indkørsel forbud

8. Kørsel i gågade

9. Besiddelse 19 morfinpiller

10. Besiddelse af 38 gram hash Kilde: Østjyllands Politi

På grund af hans ihærdige forsøg for at slippe fra politiet, var det dog ikke kun besiddelse af disse, han blev sigtet for.

Oven i hatten kom hele otte andre sigtelser for: Narkokørsel, ikke at efterkomme politiets anvisninger, kørsel over for rødt lys, kørsel på fortov, kørsel, hvor der var indkørselsforbud og kørsel i gågade.

Den 26-årige mand kan desuden risikere yderligere sigtelser.

Politiet er nemlig ved at undersøgt, om knallerten er stjålet og tunet, hvilket de - ud fra manden kørsel - har kraftig mistanke om.