En 26-årig mand erkender at have dræbt den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen på Djursland sidste sommer.

Tilståelsen kommer på et retsmøde fredag i Retten i Randers, hvor mandens advokat, Mette Grith Stage, forholder sig til sigtelsen.

Drabet skete ifølge sigtelsen 14. juli 2022, og offeret blev slået med et jernrør eller lignende og kvalt.

Den 26-årige erkender også at have forsøgt at dræbe den 40-årige én gang forud for 14. juli.

Det er politiets mistanke, at den 26-årige, den 39-årige og flere andre 14. juli i år dræbte Frank Dan Nørgaard Jørgensen på en adresse i Nimtofte på Djursland. Alle nægter sig skyldige. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Det er politiets mistanke, at den 26-årige, den 39-årige og flere andre 14. juli i år dræbte Frank Dan Nørgaard Jørgensen på en adresse i Nimtofte på Djursland. Alle nægter sig skyldige. Foto: Østjyllands Politi

