Natten til lørdag mistede en 26-årig mandlig passager livet i en soloulykke ved den østjyske by Haldum.

Det skriver Randers Amtsavis.

Ulykken skete på Skanderborgvej, da bilens 23-årige fører mistede herredømmet over bilen, som endte i grøften og ramte en overkørsel til en mark.

»Det fik bilen til at vælte rundt mange gange, og begge mænd blev slynget ud af bilerne,« fortæller politikommissær Peter Tholstrup fra Østjyllands Politi til Randers Amtsavis.

Af den grund antages det, at ingen af de to mænd havde sikkerhedsseler på, ligesom politiet formoder, at det var høj fart, der var skyld i ulykken.

Den 23-årige fører af bilen kom til skade under ulykken, men var ved bevidsthed, da ambulancen ankom til stedet. Den 26-årige passager blev erklæret død på ulykkesstedet.

De pårørende er underrettet.