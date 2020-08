Østjyllands Politi har anholdt og sigtet en 26-årig mand, som politiet mener har deltaget i knivdrabet på en 42-årige mandag tilbage i juli.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Den anholdte fremstilles i grundlovsforhør fredag formiddag.

Samtidig fremstilles også tre formodede medgerningsmand in absentia. Det drejer sig om tre mænd på henholdsvis 21, 24 og 25 år, som Østjyllands Politi mistænker for at have været medvirkende til drabet.

Vi anholdt i går en 26-årig mand, som sigtes for at have været med til at dræbe en 42-årig mand med knivstik. Drabet fandt sted på på Lenesvej i Brabrand natten til den 23. juli. Den 26-årige fremstilles i Retten i Aarhus kl 10 #politidk #anklagerhttps://t.co/jfRVV9Elwp pic.twitter.com/4QSLvpp3rk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) August 21, 2020

Ingen af de tre er på nuværende tidspunkt i politiets varetægt.

Natten til 23. juli blev en 42-årig mand fundet i Brabrand. Han var blevet ramt af knivstik.

Betjente og redningspersonale forsøgte at redde mandens liv. Desværre forgæves. Han blev kort efter erklæret død.

To mænd på 23 og 28 år var også blevet stukket med kniv og blev efterfølgende behandlet for deres skader.

Østjyllands Politi har i forbindelse med efterforskningen søgt intensivt efter de fire mænd, der nu fremstilles i grundlovsforhør, og torsdag meldte den 26-årige sig selv til politiet.

»Vi har i noget tid haft mistanke til en bestemt persongruppe, og nu har vi fået fat i den ene mistænkte. Vi fortsætter vores intensive søgning efter de tre andre formodede gerningsmænd, og vi har tænkt os at vende hver en sten for at finde frem til dem,« siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Ud over manddrab sigtes de fire fremstillede personer også for forsøg på manddrab og grov vold ved at have stukket yderligere to personer med kniv.