Torsdag blev en 26-årig kvinde varetægtsfængselset efter at være blevet fremstillet i grundlovsforhør.

Hun blev fremstillet for ni tyveriforhold – hun erkendte to af dem og nægtede resten.

Et af de tyveriforhold, hun blev sigtet for, fandt sted onsdag i Storcenter Nord i Aarhus.

En vagt har forklaret, at han klokken 18.05 opdagede, at kvinden kom løbende ud af en butik med seks jakker over armen. Da han ville tage kontakt til hende, smed hun jakkerne og begyndte at løbe.

Vagten indhentede hende til sidst og fik hjælp af en kollega til at tilbageholde hende, mens politiet blev tilkaldt.

Mens de ventede på politiet, kom kvinden ifølge vagterne med flere trusler rettet mod den vagt, der havde løbet hende op.

Da politiet kom frem, blev jakkerne leveret tilbage til butikken, og kvinden blev sigtet for butikstyveri og trusler.

Hun er nu varetægtsfængslet indtil 13. januar.

Ved grundlovsforhøret tog kvinden forbehold for at kære kendelsen.